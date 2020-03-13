台灣國際蘭展遍地開花 校園新「花」漾

2020臺灣國際蘭展受新冠肺炎疫情影響而延後，市長黃偉哲市長指示，將後壁主展場已布展的花卉改以「遍地開花」的形式呈現，部分花卉已布置在復興國中、文元國小、大灣高中、南新國中及安溪國小，歡迎民眾共享這場繽紛花漾的豐盛饗宴。

復興國中是《健康臺南好花漾，活力復興悠遊行》，期許市民們在幸福宜居的臺南市，擁有健康的身、心、靈及充滿活力，成有品友愛的復興學生。

文元國小是《百花齊放，多元共榮》，勉勵學生「打開心胸，放眼世界」，搭配《造型牆》馬賽克拼貼的藍天綠地與飛禽走獸，彰顯學校對環境與生命教育之重視。裝飾著不同品種的蘭花，凸顯生態多樣性與多元共榮的教育理想。

大灣高中主題是《耕深育才，馨香未來》，青春中最燦爛的時光，總是來自同一個地方，那是灣中打造的天堂，灣中的馨香讓美好的理想實現，讓希望無窮。

南新國中為《健康自信，活力南新》，期許學生們崢嶸頭角，晴空下花與樹共生共榮。安溪國小是《蘭趣安溪、花漾生活》，以優雅居家風格為主題，結合校園的寧靜美好，呈現蘭花代表的幸福生活。