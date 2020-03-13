空氣品質紅色警戒 台南用這招降最快

今天風速偏弱，雲嘉南空氣品質不佳，台南市一度出現紅色警戒，環保局緊急成立跨局處應變小組，用數據找出細懸浮微粒濃度較高的點，進行改善，兩個小時內，紅色轉為橘色。

依據環保署資料顯示，台灣位於南北風轉換空檔期，西半部大範圍風速偏弱，僅有微弱的北風吹拂，致汙染物累積迅速，今天上午9時台南空氣品質達到紅色警戒。

台南市環保局發現安南站、善化站所測得的濃度都達到紅色警戒，立即成立跨局處應變小組，並從遍布在工業區的微型感測器監測數值，鎖定汙染源較高的區域，如台南科工區工明五路、三路附近工廠進行稽查，了解廠家是否落實汙染防制設備並執行，以及查是否有氣體洩漏。借用科技與數據的輔助，空氣品質指標，在11時已經解除紅色警戒，下降到橘色指標，改善速度較其他縣市快。

資料顯示，今日中午過後，海風將增強，傍晚起新一波北風抵達台灣，因風速增強，空氣將改善。台南市環保局表示，當空氣品質安南測站及善化測站達到紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150），除立刻啟動跨局處應變小組，市府新聞處也隨即在市府LINE及臉書發布提醒，環保局除利用科技追汙染源，並通報排放量較大的60家業者落實汙染防制設備運作，以及監測CEMS連線7家工廠，通報善化17處營建工地，要求加強工區範圍灑水、物料加蓋，全力投入汙染改善，減緩空氣品質持續惡化。