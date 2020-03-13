加強防疫！阿里山林業鐵路加強消毒、實施降載疏運
為防範新冠肺炎疫情影響旅客安全，阿里山林業鐵路支線(祝山線、沼平線及神木線)自3月16日至4月10日阿里山花季期間，實施承載管制，每班次列車原350人降為250人，檜木列車由200人降為160人，以加開班次疏運旅客，降低因人潮擁擠，造成疫情傳播風險。
阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修表示，阿里山林業鐵路深受國內外旅客喜愛，為維護旅客健康安全，阿里山林業鐵路自中央流行疫情指揮中心成立以來，即積極配合相關防疫政策。
黃妙修說，第一線服務人員每日量測體溫自主健康管理，執勤時全面配戴口罩服務旅客，各車站備有75%酒精消毒液，公廁也準備洗手乳供旅客使用。
旅客接觸較頻繁的售票櫃台、候車室及扶手等，除每日3次以稀釋漂白水進行清潔外，視旅客使用頻率隨時以酒精加強擦拭，車廂也每日2次進行清潔消毒作業，針對車廂座位、拉環等部分加強消毒，讓旅客安心搭乘林鐵。
林鐵及文資處表示，各車站同時以海報、跑馬燈宣導防疫觀念，提醒旅客經常洗手保持清潔，有發燒、咳嗽等呼吸道症狀或身體不適應配戴口罩，儘速就醫，持續配合政府政策，積極提升各項防疫措施。
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