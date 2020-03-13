民間推動湯德章紀念日 黃偉哲樂觀其成

今天是在二二八中殉難的湯德章律師紀念日，台南市長黃偉哲出席追思會暨「台南市正義與勇氣紀念日」活動。對於民間團體呼籲將這天改成湯德章紀念日，黃偉哲也表達持開放態度。

今天活動由湯德章律師家屬、台南市文化資產保護協會、台南市鳳凰花會、莉莉水果文化館、台南公民智庫等民間團體籌組的湯德章紀念館推動小組辦理。包括台南市議員沈震東、李啟維、穎艾達利、陳怡珍，及民政局長顏振標、南區區長蔡秀琴等各界人士到場致意，每人手持黃色菊花繞行湯德章紀念公園一周，之後向湯德章律師銅像行鞠躬禮及獻花，表達追思致敬之意。

黃偉哲表示，今日抱持緬懷先烈的精神來到湯德章紀念公園，對湯德章律師為了台灣民主的犧牲、奉獻一表崇仰之意，希望台灣的民主永遠不要走倒退路，永遠要為這塊土地的民眾來設想，這點也是今天紀念追思的重要意義。

此外，對於湯德章律師事蹟，台南市政府也希望與家屬、文史工作者、學界共同討論紀念形式，尋求最佳方式紀念追思湯德章律師。至於民間團體呼籲將這天改成湯德章紀念日，黃偉哲也表達持開放態度，但應和二二八受難者、湯德章家屬共同討論。

1947年的二二八事件中，湯德章在3月13日在民生綠園遭公開槍決，也因為他以個人犧牲保全台南的安全，避免更多人因二二八事件而受難。台南市政府為彰顯他英勇受難的精神，在1998年將湯德章律師殉難地點「民生綠園」改名為「湯德章紀念公園」，更於2014年訂定湯德章律師殉難日（3月13日）為「台南市正義與勇氣紀念日」，緬懷湯德章律師高尚的情懷與勇敢的台灣精神。

台南市文化資產保護協會2016年與湯德章律師家屬發起追思紀念會活動，至今已第5年，希望藉由追思會的舉辦以感念湯德章律師在亂世時期對台南市的奉獻與犧牲，並傳承湯德章律師追求正義的精神，也期許每年此刻都有台南的鄉親一起來追思紀念這位亂世英雄。

目前台南市文化資產保護協會持續發起設置湯德章紀念館連署運動，期盼讓更多人了解湯德章律師一生可歌可泣的感人事蹟。（編輯：孫承武）1090312