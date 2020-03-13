南榮科大退場全國私校首例 勞工局曝：完成不可能任務

教育部通過南榮科大申請「大專校院轉型及退場基金」融資案，教職員被積欠之薪資及資遣遣費，終於能獲償，台南市勞工局表示，為協助教職員儘速取得債權款項，勞工局再次向教育部反映，請台灣銀行加速行政作業，並與南榮科大王董事長簽約，由台灣銀行直接撥付教職員工所提供之帳戶，南榮科大案是全國首創第一例私校退場案例，是由勞動部、教育部、勞工保險局及台南市政府通力合作，完成不可能之任務。

勞工局表示，南榮科大自108年5月份起爆發無法給付教職員工薪資，勞工局自5月份起多次至學校，與董事長、校長及教職員工溝通了解問題，並會同律師及會計師入校輔導，由於招生持續人數下降，造成學校資金不足，無法支付水電費及教職員工薪水，學校方面陸續被教育部要求108年7月底前董事會要挹注資金1億元，以改善學校現況，學校多方籌措資金，仍無法到位，又遭教育部勒令學校自109年2月底起停辦，學校無法繼續營運。

勞工局與校方及職員溝通，告知學校需注意大量解僱及資遣通報等規範，並輔導學校職員包括薪資及資遣費的計算方式，提醒包括失業給付、提早就業獎助津貼及職業訓練生活津貼等政府資源運用及積欠工資墊償相關作業規範，全力協助職員爭取勞工權益。

因董事會無力籌措資金，持續積欠教職員工薪資，規畫朝勞工保險局申請工資墊償，然受限工資墊償制度，僅能墊償自歇業基準日往前6個月之薪資，然而學校停辦日期為109年2月底，因停辦日期距離過久，將造成大部份職員之薪資無法墊償之困境，勞工局108年10月1日南市勞資字第1081146584號函，向勞動部說明南榮科大現行事實狀況，請勞動部就歇業認定基準日釋疑。

勞工局指出，市長黃偉哲關注此案，指示王鑫基局長全力保障勞工權益，108年10月25日勞工局長王鑫基、勞動部勞動關係司長王厚偉召開會議，會同教育部、勞工保險局及南榮科大代表一同研議解決方案，會中結論採退場基金融資及工資墊償雙軌並行，儘速解決勞工所被積欠之勞動債權。另歇業基準日的認定由地方政府本職權認定。

勞工局後續安排在108年10月29日及11月13日分2批調處職員40人欠薪爭議並確認勞工債權，另在108年11月7日會同相關單位至學校進行歇業事實認定，歇業基準日訂為108年11月1日，後續也陸續解決包括董事會董事缺額補選及法院法人登記等問題，完成上述困難事項後，協助勞工向勞保局提起工資墊償，惟後續墊償程序進行資方訪談時，學校代表不願簽字造成卡關，勞工局緊急向教育部反映此問題，也促使教育部融資案由原先規畫分3期撥款改為1次撥款。南榮科大私校退場全國首例，由勞動部、教育部、勞工保險局及台南市政府通力合作，終圓滿落幕。