百年陳情書 曝清富商墓園是真武踏龜穴

台南府城富商陳登昌是台南市區知名市定古蹟「陳世興」宅來台開基祖，中興大學新化林場從國史館台灣文獻館，取得一份日據時期理由書（陳情書），內文記載陳登昌墓地是一處真武踏龜穴，又稱為真武踏龜山，好的風水地理可庇佑子孫，當地人少有人知這地名，陳登昌墓地旁就是新化公墓。

中興大學新化林場場長吳佾鴻為了編撰新化林場百年史，與國史館台灣文獻館副館長劉澤民討論地方歷史時，劉提出一份日據時期的理由書文件，是一份土地紛爭書，是台南府城富商陳登昌後代，向臨時台灣土地調查局陳情。

內容是在大目降里土名大山嶺內牛稠埔別名真武踏龜，自康熙已卯年（康熙38年，西元1699年）購買安葬始祖之父陳登昌墳墓，該穴地即真武踏龜故後來世人以穴為山名稱之，前經清政府奏准欽賜墓道一支，又於墓前開築池一口， 以養山龍之脈等文字。

陳登昌葬在台南大目降（新化舊名），墓地位在台南市新化區羊林里一處樹林裡。群樹環繞下，古墓園環境相當清幽，進入後，先有一座陳登昌後代子孫立的碑文， 記載陳登昌事蹟及祖墓土地過程。

陳登昌墓碑上刻地望「曾營」，應是從康熙38年原狀保留，墓前有花崗岩福神、龍神及石筆一對，大致保存完整。根據文史資料，陳登昌因後代多人當官，1745年墓地前路邊曾立有一座墓道碑誥贈奉政大夫祖考登昌陳先生墓道，目前此碑已移往赤嵌樓。

劉澤民表示，有文獻加上史蹟，可讓故事更豐富。曾有文史界提議將古墓連同赤嵌樓下的陳登昌墓道碑，列入市定古蹟。文化局長葉澤山表示，一般公墓所在地都是好的地理風水，陳登昌古墓園他略有所聞，將請文資處進一步了解。