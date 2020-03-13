下鄉版蘭展 台灣國際蘭展遍地開花變身「賞蘭3行程 」

因新冠肺炎配合防疫，2020台灣國際蘭展未開展就撤展，佈展已經接近完成的蘭展忍痛喊卡，主題館3萬多株蘭花緊急撤場改為在台南市遍地開花，台南市長黃偉哲今天出席虎頭埤風景區布展的「富饒百年生生不息」、「蘭韻紅厝」兩區蘭花展，宣布下鄉版蘭展三遊程，有「一水山博賞蘭遊」、「藝文雙營賞蘭遊」、「古都雙城賞蘭遊」， 歡迎遊客到10多處景區欣賞蘭花。

黃偉哲表示，計畫趕不上變化，今年國際蘭展原已做好萬全準備，在半開放空間一秒鐘就可抽換一次空氣，但隨著疫情嚴峻，在配合中央防疫政策下，忍痛宣布延後，因疫情蘭展可以延期，已完成佈置的蘭花不能等，決定改採「遍地開花」方式，移到全南市10餘處景點佈置繼續展出，以「微型蘭展」方式呈現，利用這機會鼓勵民眾多到戶外，曬曬陽光增強免疫力，也讓遊客能因此到各景點觀光，藉此更認識臺南各地的美景，如此遍地開花帶來的效益應也非常可觀。

台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘表示，「台灣國際蘭展」延期，3萬多株蘭花也很傷腦筋，感謝市長黃偉哲決策是蓻的，蘭花在室內展出也很漂亮，但今天到虎頭埤看到布置在戶外的蘭花，自然光線照射上蘭花更是美麗，他沿途走來一直拍照，鼓勵更多人來欣賞蘭花，也建議以後有機會可以多辦這種小型的蘭展，台灣國際蘭展不是唯一因疫情取消的，多個國際蘭展都突然喊停，台灣國際蘭展將延期到下半年度，期待用更好的展覽呈現給國人

觀旅局長郭貞慧公布賞蘭三遊程：「一水山博賞蘭遊」、「藝文雙營賞蘭遊」、「古都雙城賞蘭遊」，景點包括虎頭埤風景區、臺南左鎮化石園區、臺南山上花園水道博物館、南瀛天文館、新營文化中心、德元埤荷蘭村、總爺藝文中心、蕭壠文化園區、赤崁樓、臺南市兒童科學館、臺南文化中心、水交社文化園區、安平古堡等10餘處景點，期待讓小型蘭展的美遍及臺南各地景點，讓蘭花結合各景點特色，讓古色古香的臺南增添不樣的氣質，同時帶動臺南觀光。