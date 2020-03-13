228受難者湯德章追思會今舉辦 兒子盼設湯德章紀念館

湯德章紀念館推動小組今天舉辦228受難者湯德章律師追思會，台南市長黃偉哲、湯德章兒子湯聰模都出席悼念，每人手持黃色菊花繞行湯德章紀念公園一圈，再向湯德章銅像行禮、獻花致意，湯聰模表示，感謝各界關心，也期許政府更積極公布228事件的歷史真相，並成立「湯德章紀念館」。

湯德章紀念館推動小組包括湯德章家屬、台南市文化資產保護協會、莉莉水果文化館，湯德章在1947年228事件中，3月13日在民生綠園被公開槍決，後來台南市政府將民生綠園改名為「湯德章紀念公園」，並在2014年訂3月13日定為「台南市正義與勇氣紀念日」。

台南市文化資產保護協會表示，2016年協會與家屬發起3月13日在湯德章紀念公園舉辦湯德章追思紀念會，至今已第5年，感念湯德章的犧牲奉獻，並傳承追求正義的精神。

黃偉哲說，對湯德章律師為了台灣民主的犧牲、奉獻一表崇仰之意，希望台灣民主永遠不要走倒退路，永遠要為這塊土地的民眾來設想，對於湯德章律師的事蹟，台南市政府也希望與家屬、文史工作者、學界等共同討論紀念形式，尋求一個最佳的方式紀念追思湯德章律師。

至於有民間團體呼籲將這天改成湯德章紀念日，黃偉哲表示持開放態度，但應和228受難者、湯德章家屬共同討論。