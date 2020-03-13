風力發電機影響生活 雲林沿海村民憂心如何生活下去

雲林縣議會今天接受沿海居民陳情，針對陸上風力發電機組設立，影響人體健康和安寧，請求不要讓海口人淪為3等公民！副議長蘇俊豪等人也建請雲林縣政府訂定「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」來因應改善，最好距村落1千公尺以上。

陳情的台西與四湖的村民說，最近政府陸續在沿海裝設風力發電機，因離村落不遠，巨大的葉片轉動，全天風切噪音轟轟叫，不但影響人，也影響他們的養殖物，高壓管線輻射更令人憂心，要他們如何生活下去。如政府堅持要做，他們已作好長期抗爭的準備。

副議長蘇俊豪及許志豪、林深、廖郁賢、蔡孟真、 黃淑鈴等議員，不分黨籍一起為村民發聲，蘇俊豪表示，他們並非反對綠能，但也應考量百姓的生活與安全，目前風電環評距村落僅250公尺，但近年來的風電設施愈做愈大，風扇低頻和噪音的確帶來極大影響，所以這樣的環評距離已不符實際，希望能比照德國標準1500公尺，最起碼也要一公里以上才合理。

許志豪及幾位麥寮鄉代也指出，目前麥寮鄉風電設施最多，2020年開始將再持續施設，縣府或中央有必訂定新的環評規定，以免引發地方抗爭。

蘇俊豪說，兩年前四湖鄉崙北村因被太陽能板包圍引發抗爭，縣府接受民意訂定「嚴重地層下陷不利農業經營區地面型太陽能設置行政審查原則」，規定村落方圓300公尺內不得設置太陽能設施，如今風力發電擾民，應要比太陽能更嚴格才對，將建請縣府盡速訂定「雲林縣陸上風力發電設施申請設置行政審查原則」包括高壓電纜埋設深度，一併進行規範，以保障村民。