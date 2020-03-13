提升防疫管制 嘉義長庚再縮短探病時段

世界衛生組織宣布新冠肺炎成為全球大流行疾病，醫院是防疫最後一道防線，嘉義長庚醫院為維護民眾健康及確保醫療環境安全，公告從16日周一起，訪客探病及入口處開放時間再縮短。

一般病房每日僅開放一次探視時段，時間為上午10點至下午2點，加護病房上午11點到11點半，且以每床2人為限，陪病者維持1人。

嘉義長庚指出，防疫期間醫院白天開放4處出入口、夜間限縮為2處，假日期間配合探病時段開放。各入口處開放地點及時間如下： 綜合醫學大樓； 一樓南側(大廳)大門：24小時； 一樓急診入口：24小時； 一樓北側大門： 周一至周五上午7點至下午6點，周六日上午7點至下午2點半(夜間關閉)。