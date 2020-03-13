口罩工廠新增國家隊機台利器 拚產能全開招兵買馬徵才

新冠肺炎疫情升溫，口罩實名制2.0上路，需求供應量都增加，「國家隊」產製的1台全新口罩機台，上周運抵嘉義縣市唯一口罩工廠朴子市昭惠實業公司廠房，完成測試，加入量產，下周再增加1部機台，為拚日產20萬片產能，昭惠委託朴子就業服務中心17日徵才，需求20名作業員投產。

朴子就業中心定17日上午9點到11點徵才，昭惠徵才提升口罩產能，工作職缺：作業員（針車操作）20名，學經歷不限，工作內容：針車、包裝、原物料及成品搬運（需搬重約20-40公斤，有輔具）；工作時間：上午8點到下午5點；薪資待遇：月薪2萬5800至2萬6832元。

防疫大作戰，昭惠原有一條口罩生產線，每天產量4萬片，被政府徵購，作業員輪班生產，昭惠上次徵才，應徵反映熱烈，應徵民眾認為國難當前，能夠參與防疫戰賺錢又為國盡力，工作很有意義。

昭惠資訊部主管黃瑞傑說，國家隊產製口罩機台上周運來，先由工程人員指導操作，再移交作業人員接手操作，下周再增加一部機台，連同原有生產線共3條生產線，應徵作業者因應新機台進駐，力拚本月下旬產能全開，日產20萬片目標。