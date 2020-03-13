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口罩工廠新增國家隊機台利器 拚產能全開招兵買馬徵才

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
「國家隊」產製的口罩機台上周運抵嘉義縣市唯一口罩工廠朴子市昭惠實業公司廠房，完成測試，加入量產。記者魯永明／攝影
「國家隊」產製的口罩機台上周運抵嘉義縣市唯一口罩工廠朴子市昭惠實業公司廠房，完成測試，加入量產。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情升溫，口罩實名制2.0上路，需求供應量都增加，「國家隊」產製的1台全新口罩機台，上周運抵嘉義縣市唯一口罩工廠朴子市昭惠實業公司廠房，完成測試，加入量產，下周再增加1部機台，為拚日產20萬片產能，昭惠委託朴子就業服務中心17日徵才，需求20名作業員投產。

朴子就業中心定17日上午9點到11點徵才，昭惠徵才提升口罩產能，工作職缺：作業員（針車操作）20名，學經歷不限，工作內容：針車、包裝、原物料及成品搬運（需搬重約20-40公斤，有輔具）；工作時間：上午8點到下午5點；薪資待遇：月薪2萬5800至2萬6832元。

防疫大作戰，昭惠原有一條口罩生產線，每天產量4萬片，被政府徵購，作業員輪班生產，昭惠上次徵才，應徵反映熱烈，應徵民眾認為國難當前，能夠參與防疫戰賺錢又為國盡力，工作很有意義。

昭惠資訊部主管黃瑞傑說，國家隊產製口罩機台上周運來，先由工程人員指導操作，再移交作業人員接手操作，下周再增加一部機台，連同原有生產線共3條生產線，應徵作業者因應新機台進駐，力拚本月下旬產能全開，日產20萬片目標。

作業員戴口罩、穿防護衣操作產製，口罩機台由口罩機具、耳帶機輸送帶、原料架等不同零組件組成，由資深師傅打造，新機台一條龍產製，從原料不織布到外科用醫療口罩，一體成型，產品不再印上公司商標，統一印（Made in Taiwan）。

為拚日產20萬片產能，昭惠委託朴子就業服務中心17日徵才，需求20名作業員投產。記者魯永明／翻攝
為拚日產20萬片產能，昭惠委託朴子就業服務中心17日徵才，需求20名作業員投產。記者魯永明／翻攝

口罩 朴子

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