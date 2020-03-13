聽新聞
test
0:00 / 0:00
口罩工廠新增國家隊機台利器 拚產能全開招兵買馬徵才
新冠肺炎疫情升溫，口罩實名制2.0上路，需求供應量都增加，「國家隊」產製的1台全新口罩機台，上周運抵嘉義縣市唯一口罩工廠朴子市昭惠實業公司廠房，完成測試，加入量產，下周再增加1部機台，為拚日產20萬片產能，昭惠委託朴子就業服務中心17日徵才，需求20名作業員投產。
朴子就業中心定17日上午9點到11點徵才，昭惠徵才提升口罩產能，工作職缺：作業員（針車操作）20名，學經歷不限，工作內容：針車、包裝、原物料及成品搬運（需搬重約20-40公斤，有輔具）；工作時間：上午8點到下午5點；薪資待遇：月薪2萬5800至2萬6832元。
防疫大作戰，昭惠原有一條口罩生產線，每天產量4萬片，被政府徵購，作業員輪班生產，昭惠上次徵才，應徵反映熱烈，應徵民眾認為國難當前，能夠參與防疫戰賺錢又為國盡力，工作很有意義。
昭惠資訊部主管黃瑞傑說，國家隊產製口罩機台上周運來，先由工程人員指導操作，再移交作業人員接手操作，下周再增加一部機台，連同原有生產線共3條生產線，應徵作業者因應新機台進駐，力拚本月下旬產能全開，日產20萬片目標。
作業員戴口罩、穿防護衣操作產製，口罩機台由口罩機具、耳帶機輸送帶、原料架等不同零組件組成，由資深師傅打造，新機台一條龍產製，從原料不織布到外科用醫療口罩，一體成型，產品不再印上公司商標，統一印（Made in Taiwan）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言