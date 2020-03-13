嘉義市辦護照更方便 可到西區戶政事務所

內政部為方便民申辦護照，在桃園及嘉義市等戶政事務所，試辦護照、自動通關申請註冊，嘉義市長黃敏惠今天到西區戶政事務所宣布啟動試辦，本月16日起民眾只要到試辦戶政單位，辦理人別確認等手續，繳費後8個工作天就可收到護照。

黃敏惠表示，受疫情影響近期出國的人變少了，但她鼓勵每個人，特別是年輕學子，未來有機會都應該出國走走、增廣國際視野，現在辦護照只要到西區戶政事務所真的很方便，這也是嘉義市府落實智慧治理，便民政策的另一成績。

嘉義市民政處副處長柳明宏表示，過去民眾出國前申辦護照，必須先到地方戶政事務所做人別確認，或直接到外交部雲嘉南辦事處申辦，現在包括桃園、台中、雲林、澎湖屏東及嘉義市府，與內政部、外交部領務局及移民署合作，在多個戶政推出一站式服務。

他說，嘉義市民眾可直接到西區戶政事務所辦理人別確認，同時完成護照及自動通關申辦作業，再持繳費單到超商、郵局繳費，8個工作天後即可到原申辦戶政事務所領取，或自付郵資取得護照。