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雲林垃圾車率先加裝自動消毒噴灑器 防疫保障多一分
很多人都忘了垃圾車是重要防疫缺口，因應疫情為保護清潔隊員安全，雲林縣率先將全縣的垃圾車加裝清運消毒系統，只要啟動壓縮閥將同步噴灑消毒水，避免收運垃圾成為病毒溫床，縣長張麗善呼籲，雲林尚無確診，全民來防疫，一定要做到零缺口。
環保局代理局長黃富義表示，家庭垃圾內容物複雜，或有廢棄口罩，甚至相關的醫療物品和衛生紙，都是高傳染物品，為保障清潔隊員安全，虎尾垃圾車先行示範裝設隨車消毒噴霧系統，當在壓縮垃圾啟動時，噴霧消毒會同步啟動，對垃圾進行消毒，後續將推廣至全縣195輛垃圾車全都要加裝使用。
縣長張麗善說，清潔隊每天清運垃圾時間很長，垃圾包的成分又很複雜，為避免垃圾車成為疫情破口，目前虎尾的垃圾車已完成裝設，經今天測試結果，成效不錯，這也是國內率先加裝消毒系統的垃圾，也將補助全縣的垃圾車全數加裝，保護隊員安全，落實防疫。
張麗善也呼籲，希望大家要持續落實垃圾分類，以達垃圾減量目標，尤其防疫希望加強戶內外環境整理與消毒，口罩不要亂丟，防疫工作一起鬥陣來做到防疫零缺口。
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