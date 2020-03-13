快訊

一毛未刪！立院三讀通過600億元紓困特別預算

確診新冠肺炎！湯姆漢克斯發文：我們不會傳染給任何人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情重創故宮南院營運 國寶館計畫不受影響拚明年開工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
疫情重創故宮南院營運， 國寶館計畫不受影響拚明年開工。記者魯永明／攝影
疫情重創故宮南院營運， 國寶館計畫不受影響拚明年開工。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情重創故宮營運，院長吳密察昨天在立法院業務報告指出，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘；是否影響南院國寶館興建計畫，引人關切，故宮南院說，國寶館計畫按既定期程不受影響，預計4月完成規劃設計，明年9月開工。

立委蔡易餘質詢國寶館興建計畫，擔心疫情延宕，是否能按照原進度112年完成，吳密察說，南院國寶館修正計畫目前照進度進行，4月完成規畫設計，110年5月完成細部設計，預定110年9月開工。

吳密察上任拜會縣長翁章梁，雙方就故宮南院發展交換意見，為發揮外溢效應，翁章梁希望故宮規畫營造南故宮園區，成為嘉義人可以親近休閒大公園；另加強推展親子旅遊，帶動周邊商業活動，促進經濟發展。

吳密察說，國寶館將蓋在20公頃的博物館區，另50公頃園區，配合縣長翁章梁所提嘉義大休閒公園，先做好景觀設計，再辦理ＢＯＴ，如此招商引資才有誘因。

故宮南院說，國寶館預定位置在博物館西南側，總樓地板面積約2萬2000平方公尺，配置還未定案，還在討論中，造型以國之重寶「青銅器」發想，轉化為綠寶盒，還沒審查定案，工程委託營建署代辦設計。

因應疫情，故宮南院暫停室內活動，戶外活動照常，明天周末將在戶外園區辦理兒童暨青少年「看畫、賞花、畫畫」寫生比賽，參加比賽小畫家，可以和父母免費入館參觀，獲選作品將獲得圖書禮券、獎狀及故宮文創商品，並在南院兒創中心展出，更可集章換限量時尚好禮，歡迎親子同遊南院。

疫情重創故宮南院營運， 國寶館計畫不受影響拚明年開工。記者魯永明／攝影
疫情重創故宮南院營運， 國寶館計畫不受影響拚明年開工。記者魯永明／攝影

故宮南院 國寶

延伸閱讀

日遊故宮剩千人 收入蒸發6千萬

全國老人比例最高的嘉義縣 阿公阿嬤排隊買口罩給孫子

蕭敬騰影片沒人看 故宮被立委盯包

故宮參觀人數 2月狂跌85%

相關新聞

疫情重創故宮南院營運 國寶館計畫不受影響拚明年開工

新冠肺炎疫情重創故宮營運，院長吳密察昨天在立法院業務報告指出，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，...

影／台南出現第5起登革熱案例 市政府大陣仗噴藥

台南市永康工業區環工路一家聘用多名外籍移工的工廠，一名菲律賓移工因為感染登革熱送醫。台南市衛生局環保局上午到廠區與外籍移...

奇美博物館建築師操刀 台南山區絕美公所開放拍照打卡

顛覆公家機關的想像！4年前0206南台大地震，台南市南化區公所震成危樓，斥資6千7百萬元拆除重建，白色外觀看不出是公所辦...

台灣之光！嘉義女孩自學入圍2020義大利波隆那插畫展

嘉義女孩陳巧妤靠自學電繪板以及對插畫的熱情，日前投稿「義大利波隆那插畫展」，在2500件作品中脫穎而出、獲選入圍，5月將...

一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

台南市區知名市定古蹟「陳世興」宅開基祖，也是台南府城富商陳登昌就葬在台南大目降（新化舊名），中興大學新化林場今年慶祝百年...

全國老人比例最高的嘉義縣 阿公阿嬤排隊買口罩給孫子

口罩實名制2.0今天上路，嘉義縣18鄉鎮市衛生所每天延長1小時，固定時段配售口罩，縣長翁章梁上午由衛生局代局長趙紋華陪同...

嘉義縣首次收購荔枝椿象 有人1次繳逾300片收入千餘元　

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒，嘉義縣蟲害愈來愈嚴重，嘉義縣政府6日公告首次在山區4鄉鎮收購荔枝椿象蟲卵，每片5元，至今...

美喆石塑地磚大廠 台南新廠動土

上市公司石塑地磚製造大廠「美喆國際」昨在台南科技工業區舉辦新廠動土典禮，董事長陳本源表示，新廠明年投產後，年營業額將翻倍，可望成為世界第一大廠，拿下產業話語權，將提供台南數百個就業機會。在股東卜蜂公司協助下，新品牌最近也將於泰國上市。

警局戶外偵詢室 雲嘉南忙部署

新冠肺炎疫情延燒，警政署前天視訊會議下令全國警局都要設置「戶外偵詢室」，雲林、嘉義縣市及台南市警局都已採購帳篷、隔離板等裝備，凡有發燒、嚴重咳嗽等症狀的嫌犯要在戶外做筆錄，有員警認為「保護措施很好，是超前部署」，但也有人質疑「不是醫師，該如何判斷嫌犯症狀？」

封橋9個月 南化尖山橋通樂

「讓芒果可以順利運輸！」台南市南化區南191線區道「尖山橋」，是通往南化、玉井區重要道路，歷經40多年風災豪雨等侵襲，橋墩基礎沖刷造成橋面下陷有危險之疑慮；市長黃偉哲得知橋梁對民眾通行有安全上的顧慮，立即動用市府災害準備金進行復建工程，並已趕在汛期前完工，昨天舉行通車典禮，市長黃偉哲與當地耆老居民歡喜一起和步行新建橋梁，場面溫馨熱鬧。

綠營南市黨部主委選舉 已2人表態

民進黨縣市黨部主委選舉5月24日舉行，台南市已表態參選的有市黨部評議委員會召集人潘新傳、執行委員陳世輝，另市議員蔡旺詮也在考慮中。不過，最讓政界人士關心的是，2年後的選舉，民進黨現任縣市長優先提名的共識是否會改變。

南市科技執法 改裝車無所遁形

車輛改裝排氣管很流行，雖然看起來很炫，卻噪音汙染，但要抓這些改裝車輛耗時又費人力。台南市環保局透過大數據，分析好發路段，將車牌辨識系統與噪音監測儀結合，讓改裝車無所遁形，自去年7月以來已取締129輛，絕大多數是改裝機車。

熱門新聞

被嗆「做的不開心就不要做」 新竹藥師停賣口罩一天

北市永春陂濕地公園今開幕 柯文哲：給市民百年公園

不敵疫情！香鷄城新店中正店停止營運

林口不找出新路廊 新北：交通問題更嚴重

頭份某國中女生疑遭霸凌 教育處：會盡快調查釐清

影／3月西南氣流夾帶水氣 南投七彩琉璃光景點美呆了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。