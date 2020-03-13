疫情重創故宮南院營運 國寶館計畫不受影響拚明年開工

新冠肺炎疫情重創故宮營運，院長吳密察昨天在立法院業務報告指出，南北兩院合計2個月少了50萬人次，文創收入銳減600多萬，災情史上最慘；是否影響南院國寶館興建計畫，引人關切，故宮南院說，國寶館計畫按既定期程不受影響，預計4月完成規劃設計，明年9月開工。

立委蔡易餘質詢國寶館興建計畫，擔心疫情延宕，是否能按照原進度112年完成，吳密察說，南院國寶館修正計畫目前照進度進行，4月完成規畫設計，110年5月完成細部設計，預定110年9月開工。

吳密察上任拜會縣長翁章梁，雙方就故宮南院發展交換意見，為發揮外溢效應，翁章梁希望故宮規畫營造南故宮園區，成為嘉義人可以親近休閒大公園；另加強推展親子旅遊，帶動周邊商業活動，促進經濟發展。

吳密察說，國寶館將蓋在20公頃的博物館區，另50公頃園區，配合縣長翁章梁所提嘉義大休閒公園，先做好景觀設計，再辦理ＢＯＴ，如此招商引資才有誘因。

故宮南院說，國寶館預定位置在博物館西南側，總樓地板面積約2萬2000平方公尺，配置還未定案，還在討論中，造型以國之重寶「青銅器」發想，轉化為綠寶盒，還沒審查定案，工程委託營建署代辦設計。