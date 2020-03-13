嘉義縣首次收購荔枝椿象 有人1次繳逾300片收入千餘元　

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒，嘉義縣蟲害愈來愈嚴重，嘉義縣政府6日公告首次在山區4鄉鎮收購荔枝椿象蟲卵，每片5元，至今不到10天，農業處統計累計逾2000片，其中以中埔鄉1785片最多，讓承辦人意外的是，單日繳交量305最多民眾，是來自隔壁的水上鄉民。

荔枝椿象危害荔枝、龍眼樹及行道樹，嘉義縣比照彰化縣及嘉義市政府提供賞金收購卵片，每個卵片5元，收購承辦鄉鎮只限荔枝龍眼產區中埔、水上、番路及梅山鄉，其他鄉鎮市民眾也可繳交，水上鄉雖非荔枝龍眼產區，但蟲害嚴重，許多鄉民居家環境龍眼樹上可見荔枝椿象。

中埔鄉公所至今收購1785片最多，其中最多是單日繳交305片，另有人2天繳交405片最多，繳最多都是水上鄉人，山區農民認為龍眼、荔枝樹高，摘取卵片麻煩，噴農藥有效。

水上鄉議員林緗亭不斷接獲鄉民蟲害陳情，她說，今年未全面噴藥防治，造成蟲害嚴重，鄉內蟲害大多是居家生活環境，屬環保局權責，農業處只在山區4鄉鎮辦理收購，造成繳交多者非農民，農民繳交意願不高反常現象，防治工作涉及跨局處，希望儘速統合全面防治。