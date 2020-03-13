奇美博物館建築師操刀 台南山區絕美公所開放拍照打卡

顛覆公家機關的想像！4年前0206南台大地震，台南市南化區公所震成危樓，斥資6千7百萬元拆除重建，白色外觀看不出是公所辦公廳舍，而是帶有濃濃「現代工業風」的特色造型建築，由曾參與設計奇美博物館的知名建築師蔡宜璋跨刀，公共藝術作品由任大賢老師設計完成，取名「心的旅程」，昨天下午蔡宜璋親自到場安裝完成，這棟有別於傳統官署制式的公所大樓，預定下周一落成，已吸引不少人專程來朝聖。

南化區長洪正國表示，南化公所應該是南台大地震最後完成的公家建築，過程一波多折，行政院補助款加上市府的災害準備金不足，歷經多次流標，等最後追加1千6百62萬元，總經費 6千7百71萬元，還有山坡地保育及水土保持等問題要解決，在2017年底原址復建，歷經530個日曆天終於完工。

南化區公所重建大樓能夠邀請參與設計奇美博物館的知名建築師蔡宜璋操刀，洪正國提到背後一段小故事，他希新公所不只是一棟辦公建築，還能帶動地方觀光，雖然不是經費很多的大工程，還是主動拜託建築師希望有更多人來參與設計，蔡宜璋因常騎單車到南橫，路過南化時會休息及用餐，對南化印象很好，在公所重建過程相當用心，連公共藝術作品擺放位置都要親自到場督導。

洪正國指出，建築師在公所辦公大樓設計上，強調減重、抗震工法，並以「親民、節能、防災」等三大主軸理念進行規劃、設計，並參酌在地的人文歷史，還有大自然意象，風格多元；因把戶政事務所納入，有限空間要多元利用，像會議室兼災防辦，調解委員人辦公室等，已申請綠建築標章中。