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影／台南出現第5起登革熱案例 市政府大陣仗噴藥

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影

台南市永康工業區環工路一家聘用多名外籍移工的工廠，一名菲律賓移工因為感染登革熱送醫。台南市衛生局環保局上午到廠區與外籍移工宿舍噴藥消毒，許多外籍移工議論紛紛不知道是怎麼一回事。

這名菲律賓移工月初回國探親返台後第二天，出現發燒等症狀，送醫檢查確認感染登革熱，是台南市今年第5起境外移入登革熱案例。

衛生局、環保局上午出動數10人到環工路的工廠以及王行路的移工宿舍噴藥。市長黃偉哲本來安排行程要到場主持行動，還發通報請媒體到場採訪；不料業者看到上百人大陣仗，認為這樣子會影響到公司形象表達不滿，黃偉哲只好臨時打退堂鼓。

工廠負責人表示，這名菲律賓移工月初探親返台後正常上班，但第二天就突然發燒，趕緊送醫，廠內其他員工健康狀況都正常。

台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影
台南出現第5起登革熱確診案例，市府環保局、衛生局大陣仗噴藥。記者周宗禎/攝影

移工 衛生局 登革熱

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