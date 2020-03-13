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台灣之光！嘉義女孩自學入圍2020義大利波隆那插畫展
嘉義女孩陳巧妤靠自學電繪板以及對插畫的熱情，日前投稿「義大利波隆那插畫展」，在2500件作品中脫穎而出、獲選入圍，5月將到義大利參展，昨天受邀回母校宏仁女中，分享創作喜悅，強調就學時雖迷茫、不確定方向，但不忘熱愛繪畫初心，日常學習、志工服務經驗，都是成功最重要養分。
「義大利波隆那插畫展」是全球插畫界年度盛事，每年都吸引數千名世界各國插畫新秀參與，今年共有2500多名參賽者寄出圖稿，選出76件入圍作品，陳巧妤的海洋環保議題插畫作品獲評審青睞，作品將收錄波隆那年鑑並在全球巡迴參展，她原訂本月中旬赴義大利參展，因新冠疫情順延至5月，昨回母校分享創作歷程。
26歲的陳巧妤說，從小喜歡塗鴉、畫卡片，但沒學過繪畫，國高中時曾學音樂，卻找不到熱情，大學選擇服裝設計系雖讀得不錯，畢業也進入國內知名服飾公司工作，仍無法讓內心安定，唯有夜闌人靜，練習畫圖可讓她忘記白天辛苦疲憊。
她說，大二時課業壓力雖大，她買1組電繪板練習，經常熬夜上網看影片自學，畢業後到知名服裝設計公司工作，她的繪畫熱情依然沒變，常畫到忘了睡覺，工作1年多後因膝傷無法行走，辭去工作休養，4個月後參加教會烏干達短宣，看到當地育幼院缺書本、資源，她心裡出現一個聲音「可以畫畫幫助他們啊！」
陳巧妤說，返台後決定透過參賽培養實力，也獲得台北市、新北等插畫獎項肯定，並通過英國插畫研究所申請，去年底挑戰國際賽，投稿參加「2020義大利波隆那插畫展」，過程雖然一波多折，終究享受到甜美成果。
「勿忘夢想和初心！」陳巧妤鼓勵所有年輕學子，她的繪畫創意，多數來自參與志工服務、社團經驗，從國高中合唱團出國競賽，到跟隨教會海外服務、泰國義診，多元文化交流、經歷成為未來養分，讀書時雖迷茫，仍應該參與各種活動，要堅定踏實向目標前進。
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