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擊不退的台南愛土愛水護家園專車 疫情趨緩再出發

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局愛土愛水護家園宣導專車，深入校園宣導，培養環保小尖兵。圖／台南市環保局提供
台南市環保局愛土愛水護家園宣導專車，深入校園宣導，培養環保小尖兵。圖／台南市環保局提供

台南市環保局為了深植「愛土愛水護家園」，與教育界學者專家合作，進行「土壤及地下水防治」課程宣導，將環境教育志工培訓成宣導講師，以寓教於樂、淺顯易懂的土水保育教案及活動，前進校園散播友善環境、愛護土地的種子。

為了協助推廣環保署舞臺劇《小水滴歷險記》，環保局將土水防治校園宣導專車開進國小，辦理15場「土壤及地下水防治」宣導活動，透過動畫短片「環保小尖兵」，並以共讀繪本「小水滴哭什麼？」讓學童化身小水滴展開環保旅程。

專車日前來到第10站後壁區菁寮國小，學童專注地聽老師說故事，也舉手發言「我知道！有乾淨的小水滴才有乾淨的土壤」、「乾淨的水才能種出好吃的水果和蔬菜」，也有學生說，「我每天要努力做好資源回收，來保護環境」，回應聲中，看到守護環境的種子在萌芽。

環保局長謝世傑說，15場宣導受到學童及學校肯定與迴響，因此為呼應各級學校的期望，環保局持續與中華醫事科技大學副校長孫逸民合作，宣導專車也將待疫情趨緩後再次出發，讓更多大小朋友一同為環境盡力，歡迎對環境保育有熱誠志工加入宣導團隊，也邀請全市各級學校一起來參與，報名專線請洽 (06)2674567#804李小姐。

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