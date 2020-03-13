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一封百年信 曝321年前清朝富商墓園是真武踏龜穴地理

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
陳登昌古墓位台南市新化區羊林里，保留完整。記者吳淑玲／攝影
陳登昌古墓位台南市新化區羊林里，保留完整。記者吳淑玲／攝影

台南市區知名市定古蹟「陳世興」宅開基祖，也是台南府城富商陳登昌就葬在台南大目降（新化舊名），中興大學新化林場今年慶祝百年，從國史館台灣文獻館取得一份日據時期「理由書」（陳情書），內文記載陳登昌墓地是一處「真武踏龜穴」，又稱為真武踏龜山，好的風水地理可庇佑子孫，當地人已少有人知道這個地名，陳登昌墓地旁就是新化公墓；另在左鎮第一公墓則有「絲線吊銅鐘」狀元穴地理傳說。

中興大學新化林場場長吳佾鴻為了編撰新化林場百年史，認識國史館台灣文獻館副館長劉澤民，雙方在討論地方歷史時，劉澤民提出一份日據時期的理由書文件，是一份土地紛爭書，是台南府城富商陳登昌的後代向臨時台灣土地調查局陳情。

內容是在「大目降里土名大山嶺內牛稠埔別名真武踏龜，自康熙已卯年（康熙38年，西元1699年）購買安葬始祖之父陳登昌墳墓，該穴地即真武踏龜故後來世人以穴為山名稱之，前經清政府奏准欽賜墓道一支，又於墓前開築池一口 以養山龍之脈…」等。

陳登昌就是台南市區「陳世興」宅來台開基祖，104年由台南市政府指定為市定古蹟。它是台灣現存最悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至清治乾隆15年（1750年）「陳世興」一詞並非人名字號而是墾號，在乾隆31年（1776年）前成立。

陳登昌墓地位在現今台南市新化區羊林里一處樹林裡，記者走訪俗稱48甲的新化公墓，附近還有其他私人的大型墓園，後來是透過受雇為人整理墓園的在地人指引才找到，在群樹環繞下，古墓園環境相當清幽，進入後先有一座陳登昌後代子孫立的碑文， 記載陳登昌事蹟及祖墓土地過程。

陳登昌墓碑上刻地望「曾營」，應是從康熙38年就原狀保留，墓前有花崗岩福神、龍神及石筆一對，大致保存完整。根據文史資料，陳登昌因後代多人當官，1745年其墓地前路邊曾立有一座墓道碑「誥贈奉政大夫祖考登昌陳先生墓道」，目前此碑已移往赤嵌樓下。

國史館台灣文獻館副館長劉澤民表示，有文獻加上史蹟，可讓故事更豐富；曾有文史界提議將古墓連同赤嵌樓下的陳登昌墓道碑，列入市定古蹟，文化局長葉澤山表示，一般公墓所在地都是好的地理風水，曾在處理一處可能是噍吧哖抗日事件的無名骨骸安置陳情案時，到過新化公墓，陳登昌古墓園他略有所聞，將請文資處進一步了解。

陳登昌古墓入口處。記者吳淑玲／攝影
陳登昌古墓入口處。記者吳淑玲／攝影
陳登昌後代在1995立碑記載爭回開基祖墓地的過程。記者吳淑玲／攝影
陳登昌後代在1995立碑記載爭回開基祖墓地的過程。記者吳淑玲／攝影
國史館台灣文獻館保存一份陳登昌後代陳情書，點出陳登昌古墓所在地是真武踏龜穴，也稱真武踏龜山。圖／國史館台灣文獻館提供
國史館台灣文獻館保存一份陳登昌後代陳情書，點出陳登昌古墓所在地是真武踏龜穴，也稱真武踏龜山。圖／國史館台灣文獻館提供

國史館 古蹟 日據時期

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