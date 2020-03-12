有趣！遊覽車只載神明不載人 眾神相邀參加防疫法會
媽祖婆率領土地公、千里眼、順風耳等百餘神明一起去「遊覽」？北港朝天宮參加在台北舉行的寰宇媽祖文化國際交流協會「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」，眾神今天相邀坐滿遊覽車北上參加防疫法會前記者會，整輛遊覽車所有座位，不載人只載神明，出現難得一見像是眾神相招出遊坐滿遊覽車的有趣畫面。
身兼寰宇媽祖文化國際交流協會理事長的北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，全球疫情祈福法會30至4月5日在台北忠孝東路廣場，透過網路視訊方式，由各廟輪流展開防疫法會，讓信徒在家上網看直播，一起為全球疫情祈福。
配合法會今天的開播前記者會，北港朝天宮百尊神明先發抵達台北。因神像數量多達百尊，無法用神轎迎駕北上，廟方只好僱請一輛遊覽專車，供眾神乘坐。為表達對神明尊敬，神像底部均鋪著大金紙，並以紅布取代安全帶綁牢固定，也算是另類的遶境。
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