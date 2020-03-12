響應植樹節 阿管處種下多種特色植栽

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天響應植樹節，由阿管處長馬惠達帶領員工，沿著台18線阿里山公路旁的牛埔仔愛情大草原步道種下45棵苦楝樹。

阿管處表示，今年阿管處除在有藍色部落稱號的里佳部落種植1500棵番茉莉及紫花馬纓丹，也在來吉部落神秘步道及部落廚房周邊種植2000棵平戶杜鵑及山黃梔、台灣欒樹等，後續再配合來吉文化廣場工程，打造充滿部落特色的植栽意象。

阿管處表示，阿里山國家風景區內多年來以紫藤、野牡丹、薰衣草、銀杏等植栽，打響瑞里紫色山城及頂湖金色山莊名號，與社區業者結合茶、咖啡等辦理特色體驗，也可推廣社區景觀特色，阿管處今年除在瑞里種下1000棵矮牽牛、野牡丹及繡球花，預計會再透過徵選方式與2處社區合作。