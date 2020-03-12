響應植樹節 阿管處種下多種特色植栽
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天響應植樹節，由阿管處長馬惠達帶領員工，沿著台18線阿里山公路旁的牛埔仔愛情大草原步道種下45棵苦楝樹。
阿管處表示，今年阿管處除在有藍色部落稱號的里佳部落種植1500棵番茉莉及紫花馬纓丹，也在來吉部落神秘步道及部落廚房周邊種植2000棵平戶杜鵑及山黃梔、台灣欒樹等，後續再配合來吉文化廣場工程，打造充滿部落特色的植栽意象。
阿管處表示，阿里山國家風景區內多年來以紫藤、野牡丹、薰衣草、銀杏等植栽，打響瑞里紫色山城及頂湖金色山莊名號，與社區業者結合茶、咖啡等辦理特色體驗，也可推廣社區景觀特色，阿管處今年除在瑞里種下1000棵矮牽牛、野牡丹及繡球花，預計會再透過徵選方式與2處社區合作。
此外，阿管處也在觸口牛埔仔遊憩園區舞台區種下台灣海桐、蒲桃、風鈴木、小葉欖仁等30棵大型喬木，配合原本就有的破布子、烏臼、台灣櫸、茄苳、白臘樹等植栽，可同時呈現四季色彩變換的生態景色，為遊客提供避暑、賞花及景觀休憩空間。
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