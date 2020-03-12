疫情影響！台南推出毛小孩暖心履歷 鼓勵「雲端領養」
因應新冠肺炎疫情，多數民眾減少外出機會，台南市動物之家人流也不如以往，台南市農業局動保處推出「雲端認養」，讓民眾在防疫期間即使「宅在家」，也可上網獲得毛小孩認養資訊，進而前往認養。
台南動保處也為每個毛小孩製作求職者履歷，列出每個毛小孩的特性，「偶可以陪你溫暖身心」，「偶能跟你說壞人來了」，「偶能陪你看書寫作業」，「偶用食物食好訓練」，適合當陪伴犬或守衛犬，當然也列有希望待遇「給我終身鐵飯碗」、「一輩子的愛」、「愛我疼我一輩子」、「終身吃喝玩樂不用愁」，鼓勵民眾利用雲端認養毛小孩。
市民「宅在家」抗疫的同時也可運用動保處雲端資訊https：//reurl.cc／rxx0my及各種線上資源，如全國動物收容系統https：//reurl.cc／g77rK7及志工於臉書的粉絲頁「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」、「善收的汪哥與喵姐」多管道廣傳待認養毛孩資訊。
如看到令您心動的毛小孩，可撥打媒合專線﹙動物之家善化站06-5832399；灣裡站06-2964439﹚詢問。
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