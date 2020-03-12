加強防疫 嘉義縣清明連假禁入納骨塔

4月2日至5日清明節連續假期，為避免大量親人湧入納骨塔引發防疫疑慮，嘉義縣政府下午邀相關單位研議後，決定清明連假不開放入塔。但在嚴格防疫措施管制下，將提前開放3月13日至4月12日（清明連假除外）可入塔祭祀先人。

疫情持續延燒，縣長翁章梁責成副縣長吳容輝邀集18鄉鎮市公所等單位，針對清明掃墓交通疏導、紙錢集中燒和公墓防火宣導協調，防疫措施，做出多項結論。

4月2日至5日清明連假，全縣30座公私立納骨塔不開放入塔，提前1個月開放入塔祭祀管制時段為3月13日至4月12日。為防疫溯源，入塔須登記，入口處量額溫、手部消毒並戴口罩。

縣府建議公私立納骨塔原則上取消清明法會，如需辦法會，應依中央疫情指揮中心頒布公眾集會因應指引，確實做好風險評估，落實防疫措施，包括人員距離間隔1公尺以上及戴口罩，或改以直播方式進行。慈雲寶塔同意配合取消法會，嘉雲寶塔在一樓大殿舉辦法會，但禁止民眾進入，採直播方式，避免群聚風險。