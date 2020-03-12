台南仁德一帶逢強降雨必淹 萬代橋改建工程5月開工

台南市永康、仁德及歸仁等多處地區每逢強降雨必淹水。台南市長黃偉哲上任後承諾要盡速打通萬代橋排水瓶頸並加高堤防，但改建工程流標多次。最後市府改以最有利標方式，終於在2月決標，預計5月開工，112年底完工，期待順利解決水患。

萬代橋位在仁德區三爺溪渠段上，三爺溪排水幹線全長約13公里，為二仁溪河口段的主要支流。由於集水區範圍都市化程度高，加上區域排水路坡降平緩、受限兩岸土地開發，通水斷面不足，附近的仁德工業區常在豪大雨或颱風來襲時，因三爺溪排水宣洩困難淹水。

工務局表示，為解決永康大灣、仁德水患問題，和中央合作改建萬代橋，卻因受到施工空間受限、交通流量頻繁、砂石缺料漲價等因素，工程發包多次流標；經重新評估，依市場行情調整工項及籌措經費，並改以最有利標方式，在2月完成決標。

萬代橋改建後，橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，對河道衝擊減少，可達10年防洪頻率，可加速導排永康大灣、崑山、仁德太子路及工業區等區域暴雨逕流，有效排入仁德滯洪池，協助三爺溪的水患整治。