防疫優先！鹿草第一示範公墓 軍人忠靈祠清明不開放入塔

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣鹿草鄉公所為降低清明連假祭祖期間人潮擁擠產生群聚感染風險，於臉書粉絲專頁公告，鄉內第一示範公墓防疫期間，不開放民眾入塔內祭拜，需於塔外呼請祭拜。

鹿草鄉公所指出，3月28至29日及4月2日至5日除進塔安厝外，不開放民眾入塔內祭拜，若為當日辦理骨灰進塔者，入塔應配戴口罩，也提醒民眾，在園區內需配戴口罩，做好自身管理，勤洗手。

另外在納骨塔前也備有酒精，如需清潔雙手，可洽詢工作人員，園區內因必要消毒，恐將充斥酒精成分，為避免引起閃燃，民眾前來祭拜欲焚燒的金紙，需交由公所集中焚燒。

鹿草鄉公所呼籲，為避免室內空間群聚感染風險，民眾可多利用殯儀館網站線上追思，民眾若選在平日祭拜，入塔也需配戴口罩並留存姓名、電話、住址及亡者姓名。

同樣位在鹿草鄉後堀、三角兩村的嘉義縣軍人忠靈祠，清明節祭祀從3月26日至29日及4月2日至5日，除安(遷)厝需要，不開放民眾入祠內祭拜，統一由嘉義縣政府於祠外廣場設棚及擺桌辦理。