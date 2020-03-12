如何登入台北酷課雲？嘉義市推教學影片

嘉義市長黃敏惠今天在臉書發出如何登入「台北酷課雲」的教學影片，國中小學生上酷課雲網站後，點選「教育雲端帳號」，再用「使用縣市帳號」登入，點選嘉義市後，再輸入嘉義市學生帳號、密碼，就可登入課程，方便又快速，鼓勵學生多使用平台。

台北市本月9日與與基隆市、新竹市、嘉義市、屏東縣及花蓮縣等5縣市簽署備忘錄，共同推廣課程，讓其他縣市也可享有多元豐富的師資與線上選修課程，促進縣市間教師專業交流、共同創新教學。

黃敏惠說，新冠肺炎是危機也是轉機，為了防疫與台北市政府合作，將酷課雲導入嘉義市國中小學生的教育中，透過網路資源共享，孩子們的學習將不再有「城、鄉、遠、近、貧、富」的距離，這「才是科技進步最大的意義」。