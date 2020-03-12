周末白色情人節送花落伍了 帶情人來嘉追花海才幸福

周六白色情人節，春暖花開季節，嘉義縣朴子溪黃花風鈴木花期結束，緊接著六腳鄉紫色苦楝花隧道登場，還有番路鄉仁義潭盛開的九重葛花牆，以及梅山鄉瑞里紫藤花。

文化觀光局推蔫情人們到嘉義賞花，有隨便拍都網美風的九重葛花牆，浪漫破表的紫藤花，春色滿溢的阿里山櫻花季，還有情人散步大推的苦楝花隧道，不僅能留下白色情人節最美的紀念，更讓對方感受滿滿的浪漫跟心意。

阿里山櫻花季開跑，各色櫻花紛紛綻放，「櫻王」染井吉野櫻也已初綻櫻姿，花季只有短短32天 ；去年熱門的本土電視劇「用九柑仔店」就在苦楝花隧道取景拍攝，吸引追劇粉絲，接下來的花期可望再創觀光人潮。

文觀局指出，梅山鄉瑞里紫藤花一生「紫」有你也陸續登場，紫藤花的花語正是「沉迷的愛、醉人的戀情」，那浪漫的紫總是讓人著迷，更讓戀人們沉醉於彼此的愛意，沿著嘉166縣道就有23處的賞花點，是全台紫藤花賞花密度最高的景點。

文觀局推薦喜歡拍網美照的情人到仁義潭九重葛，位在大千山水社區前（手機導航可設定地點義德寺），長達幾十公尺超壯觀九重葛花海，萬紫千紅、五顏六色的盛開狀，不管怎麼拍都能拍出網美風。