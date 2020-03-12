全國老人比例最高的嘉義縣 阿公阿嬤排隊買口罩給孫子

口罩實名制2.0今天上路，嘉義縣18鄉鎮市衛生所每天延長1小時，固定時段配售口罩，縣長翁章梁上午由衛生局代局長趙紋華陪同，視察老人比例最高的偏鄉六腳鄉，視察藥局及衛生所口罩配售情形，秩序良好，未出現擁擠排隊情形，大多是阿公阿嬤排隊買口罩，寄給北漂工作求學的孫子。

嘉縣老人比例全國最 高，許多家庭子女不在身邊，定居外地，口罩配售至今，口罩容易買也不缺，藥師發現許多是阿公阿嬤排隊買口罩，寄給北漂工作求學的孫子，關心疫情期間健康安全。

翁章梁到六腳鄉良信藥局（張展維藥師），感謝藥師站到疫情前線，不辭辛勞無私奉獻，守護縣民健康，隨後由鄉長陳川崎陪同到衛生所，了解口罩配售狀況，現場未出現排隊人潮。

翁章梁說，配合口罩實名制，全縣有119家社區藥局加入，藥師除原有藥事業務，要分裝販售及施與民眾防疫衛教，但為配合政策，自願擔任防疫先鋒，感謝辛苦工作人員，鼓勵打氣，他說，縣內目前並無確診案例，縣府會持續密切監測。