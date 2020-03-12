守護台灣爺蟬！ 嘉義林管處植樹節與社區合作造林

選在植樹節當天，嘉義林區管理處上午在番路鄉草山村辦理「森活大樹聚-以綠共譜森林樂章」植樹造林活動，與在地社區合作造林，攜手種下臺灣梭羅木複層林，打造稀有野生動物「臺灣爺蟬」的棲息地，盼穩定族群量。

台灣的蟬的種類約70 多種，台灣爺蟬體型最大，身體和前後翅皆為黑色，堪稱蟬中的「黑美人」，也因胸部及翅背面的美麗淡綠色紋如狐狸的臉，所以也有「青頭蟬」、「狐狸蟬」別稱。

嘉義林管處處長張岱指出，列為野生動物保育法公告珍貴稀有野生動物的臺灣爺蟬，因對棲息環境的偏好，形成不穩定的族群量，今年度為此規劃營造生態複層林，增加台灣梭羅木栽植，盼建構臺灣爺蟬喜好的棲息環境，連接保育工作重要的環節。

活動秉持植樹綠化的概念，現場示範正確植樹步驟，帶領當地學童共同栽植臺灣梭羅木、杜英及楓香，過程中以臺灣爺蟬為例，解說森林與生物間的連結，深耕在地居民保育意識。