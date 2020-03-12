聽新聞
test
0:00 / 0:00
守護台灣爺蟬！ 嘉義林管處植樹節與社區合作造林
選在植樹節當天，嘉義林區管理處上午在番路鄉草山村辦理「森活大樹聚-以綠共譜森林樂章」植樹造林活動，與在地社區合作造林，攜手種下臺灣梭羅木複層林，打造稀有野生動物「臺灣爺蟬」的棲息地，盼穩定族群量。
台灣的蟬的種類約70 多種，台灣爺蟬體型最大，身體和前後翅皆為黑色，堪稱蟬中的「黑美人」，也因胸部及翅背面的美麗淡綠色紋如狐狸的臉，所以也有「青頭蟬」、「狐狸蟬」別稱。
嘉義林管處處長張岱指出，列為野生動物保育法公告珍貴稀有野生動物的臺灣爺蟬，因對棲息環境的偏好，形成不穩定的族群量，今年度為此規劃營造生態複層林，增加台灣梭羅木栽植，盼建構臺灣爺蟬喜好的棲息環境，連接保育工作重要的環節。
活動秉持植樹綠化的概念，現場示範正確植樹步驟，帶領當地學童共同栽植臺灣梭羅木、杜英及楓香，過程中以臺灣爺蟬為例，解說森林與生物間的連結，深耕在地居民保育意識。
為邀請民眾一同植樹綠化周邊環境，林管處也於現場贈送樹苗，發放山櫻花、七里香等，共150株的原生種蜜源植物苗木，民眾排隊領取樹苗，更開心討論起栽植空間及未來開花的景色，盼為野生動物種下成為森林的樹苗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言