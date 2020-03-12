疫情影響捐血意願 捐血站憂鬧血荒

新冠肺炎疫情蔓延衝擊各行各業，連捐血站也受到影響，不少民間社團及民眾擔心群聚傳染，不是取消捐血活動，就是打消捐血意願。台東捐血站長江宜勳憂心，若疫情持續，血庫恐有缺血之虞。

江宜勳指出，近來確實接到社團取消捐血活動的電話，進捐血站的民眾也少了很多，和去年同期相比較，人數至少少2成左右，目前僅B型血不足安全存量，擔心疫情影響捐血意願，就可能造成血荒。

他說，面對疫情，捐血站早已做好防疫措施，包括洗手消毒、量體溫及戴口罩，同時對於站內及捐血車每天定時進行消毒，針對中央管制境外國家返台民眾，也強制暫緩捐血28天。

台東郵局今天辦理捐血活動，郵局人員觀察，疫情確實讓民眾捐血意願降低，今天捐血只募到30袋血，和之前的160袋，甚至200袋相比，少了很多。

林姓市民說，民眾怕聚集在公共場所就會有感染風險，他認為只要做好個人防護措施，不用過於害怕，況且捐血站有落實防疫措施，相信來捐血的人都很健康。

也有市民表示捐血站如同醫療診所，總是會擔心，能少去就盡可能不去，等疫情過了再捐比較放心。