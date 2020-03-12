教育部通過退場基金代償欠薪 南榮科大：月底前可領到

南榮科技大學去年被教育部勒令於今年2月1日停辦，積欠教職員工薪資、公保、勞保及健保費達6799萬元。教育部今天宣布，已通過南榮科大申請「大專校院轉型及退場基金」融資案，是基金成立以來首例。董事長王彩雲表示，和台灣銀行加緊聯繫趕辦相關賃款程序，積欠約120名教職員最多8個月的薪資，也感到很難過，會請台銀加快作業，在3月底前就可以領到錢。

根據教育部表示，承貸銀行台灣銀行將與南榮科大董事會簽約，直接撥付積欠薪資、遣散費等至教職員工帳戶。南榮科大說，老師債權確認書都已簽好，銀行號戶也都造冊交給台銀，從去年5月開始已有人先辦離職，也有人提前退休，薪水發放至今年1月底，最多是8個月，依每人職務發放積欠薪水， 但要先扣除所得稅、公、健保及退撫基金提撥等。

董事長王彩雲說，目前學校剩7、8名同仁處理後續工作，以前數千名師生在校園很熱鬧，現在冷冷清清也很不捨，對於積欠教職員工薪水也感到很愧疚及難過，沒有人可以忍受這麼久沒有收入，感謝教職員工們和學校及董事會的配合，台灣銀行表示相關作業要一、二周 ，已請台銀加快程序，3月底前一定可以領到錢。

南榮科大位在台南鹽水區，是溪北地區唯一的大專院校，辦學已有50多年，受到前任校長黃聰亮販售假學歷影響，加上少子化的衝擊，學校去年8月起無力發放教職員薪資，後續又無力改善，教育部勒令在今年2月1日停辦退場。

董事長王彩雲說，因是老學校，在面對社會時勢變化時，腳步調整太慢，學生少但未提前進行精簡，造成人事費用等成本負擔太重，面對少子化海嘯，學校財務更快速惡化，因地方關切，也造成鹽水發展受到影響，在解決欠薪後，會在符合法令的前提下，再提轉型計畫，仍會以教育性及符合公益為方向。