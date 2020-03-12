台南工策會「敗部復活」後 新任總幹事李一道上任

台南市工商發展投資策進會去年底針對今年度的預算遭議會刪除到剩1000元，面臨無法運作的窘境，今年初經臨時會決議將原本2698萬元的年度預算刪減350萬元，才「敗部復活」讓市府鬆了口氣，不過，總幹事也因而換人，新任總幹事李一道在上月3日接任。

李一道與黃偉哲熟識多年，為澳洲南昆士蘭大學企管碩士畢業，曾任台南市政府市政顧問、台南縣政府縣政顧問、龍鼎生命科學股份有限公司總經理、成大產業永續發展中心執行長、成大研究發展基金會知識管理服務中心副研究員、南榮技術學院創新育成中心執行長、台灣農業策略聯盟基金會執行長、人冠遊艇股份有限公司董事等。

去年底工策會預算審查案，原本編列2698萬元，但多名議員認為工策會業務與經發局「疊床架屋」，認為該單位是「黑機關」，要了解人員名單都不得其門而入，最後通過刪減2697萬9千元，保留1千元預算。

今年初議會召開臨時會審查市府提出的覆議案，部分反對的議員態度仍強硬，最後經表決與黨團協商，決議將原本2698萬元的年度預算刪減350萬元。但有議員認為，若工策會不改進，明年仍會面臨預算被刪的問題。

台南市長黃偉哲表示，他上任後即改革工策會，精簡人力剩20人左右，落實拜訪廠商、服務企業。