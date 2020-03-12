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父發文籲駕駛讓道救護車 重病少年順利抵達轉院

中央社 / 雲林縣12日電

廖姓男子昨晚在臉書發文，指兒子罹心臟病需北上轉診，盼國道駕駛今天早上遇到救護車能讓路，救護車早上9時出發後一路鳴笛走路肩，僅花2.5個小時就順利抵達台北榮總

廖姓男子昨天在臉書貼文指出，「9：00從斗六台大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車」。

廖男指出，自己15歲的孩子罹患心臟病，9日在學校出現咳血情況，由於孩子長期在台北榮總治療，在醫院協助下，今天搭救護車轉院，網路貼文只是希望讓孩子平安順利到達台北榮總，希望用路人能諒解。

台大醫院雲林分院到台北榮總路程逾200公里，走國道需花2.5個小時，救護車早上9時從斗六分院停車場駛出，一路鳴笛走路肩，並於早上11時26分順利抵達醫院。

廖男也感謝用路人禮讓救護車，讓兒子平安抵達醫院接受治療。

台大醫院雲林分院醫師林杏佳接受媒體聯訪時表示，救護車上的設備不如醫院加護病房，所以能在最短時間抵達台北榮總最好，醫院也隨車派1名醫師和護士觀察病況。

救護車 榮總 台大醫院

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