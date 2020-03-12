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產醫學三界合作 雲林科大電子系打造Auto防疫檢測站

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林科技大學電子系副教授薛雅馨解說自動防疫檢測站的操作方式。記者李京昇／攝影
雲林科技大學電子系副教授薛雅馨解說自動防疫檢測站的操作方式。記者李京昇／攝影

雲林科技大學與醫學科技、影像公司合作，打造Auto自動防疫檢測站，學生酒精消毒、身分確認與量體溫三步驟，一台機器就搞定，不僅節省防疫人力，檢測時間也從一分鐘縮短到10多秒，還能將檢測資訊與學校系統連結，隨時掌握學生狀況，一舉數得。

電子系副教授薛雅馨與智慧醫療救中心老師柯明達，帶領電子系13位碩、博士學生，耗時一周時間研究，結合優盛醫學科技公司、如影優活公司，產、學、醫三界合作打造出Auto自動防疫檢測站。

雲科大校長楊能舒說，校方開學後師生進入各建築物都需量測體溫、噴酒精，並掃描QR CODE在校內系統上登錄，全校9千多位學生，每天約有4千多人進出校內，因此防疫工作需要不少人力協助，如今有自動檢測，能省下許多人力、時間。

薛雅馨表示，自動防疫檢測站裡頭有醫療級非接觸紅外線額溫槍、感應自動噴酒精、與感應學生、教師證，師生檢測完成檢測三步驟後，檢測到的資料回直接回傳到學校資訊系統。

她說，目前全校有25個檢測站，每個站點需要2到3人協助確認身分、消毒和量體溫，現在透過自動檢測，每個檢測站只需派一人。

電子系學生蘇柏誠表示，肺炎傳播是呼吸道飛沫和近距離接觸，防疫站的人員每天幫忙量體溫得接觸無數人，所以才發想建置自動防疫站，可以減少接觸，並加快上課前檢疫的登錄流程。

自動防疫檢測站其優勢減少碰觸、人力，更省下防疫流程，還能即時掌握學生健康。記者李京昇／攝影
自動防疫檢測站其優勢減少碰觸、人力，更省下防疫流程，還能即時掌握學生健康。記者李京昇／攝影
學生透過自動防疫檢測站，可以一次完成噴酒精消毒、感應學生證與量測額溫。記者李京昇／攝影
學生透過自動防疫檢測站，可以一次完成噴酒精消毒、感應學生證與量測額溫。記者李京昇／攝影

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