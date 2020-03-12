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影／新冠肺炎肆虐 台南急診醫護高歌抗疫

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
安南醫院康樂組成員發起高歌抗疫，隨著歌曲苦悶的心，在互相扶持中，慢慢的消散。記者黃宣翰／翻攝
安南醫院康樂組成員發起高歌抗疫，隨著歌曲苦悶的心，在互相扶持中，慢慢的消散。記者黃宣翰／翻攝

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，全國醫界都繃緊神經，首當其衝就是各醫院急診醫護人員，台南市安南醫院康樂組成員發起高歌抗疫，唱得不是很好，沒有事前練習過，隨著歌曲苦悶的心，在互相扶持中，慢慢的消散。

醫護人員不曉得會何時新冠肺炎疫情何時結束，如果有疑似個案要採檢、通報、分流、檢疫；後有醫院防疫物資管制，防護衣、口罩、N95限量。一方靣要面臨急重症病患，有時還要面臨不理性民眾，不斷責問為何要在戶外等待，為何急診動作這樣慢等，林林總總，醫護內心像一個大悶鍋，很悶很悶。

為提振士氣，安南醫院康樂組成員陳姿羽、許旆瑄、林汝億、林宜君、林君紘、黃郡鈴，陳楷婷一起發起高歌抗疫，大家唱著歌曲「小手拉大手」，隨著歌詞的內容：「你大大的勇敢保護著我，我小小的關懷喋喋不休，感謝我們一起走了那麼久，又再一次回到涼涼深秋下….，我們小手拉大手，今天加油，向昨天揮揮手啦」。

急診醫學部主任符凌斌醫師表示，疫情期間急診病患人數有明顯下降，大家心理壓力反而更大。處理一個採檢病患所需要花費時間，遠比一位急診病患的時間多了好幾倍。急診醫護同仁心理悶太久了，有不敢回家跟家人同住，有心理有話願意說，士氣也大受影響，一定要用不同的方式，鼓舞大家士氣，才能打贏這場戰。

新冠肺炎 疫情 醫護人員

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