影／拿世界拿波里披薩冠軍主廚 鄭宇成台南煙波上菜

新冠肺炎讓餐飲業也跟著被打趴，台南煙波飯店逆勢操作，邀請被譽為「比義大利人還懂pizza」的拿坡里世界冠軍主廚鄭羽辰(Gino)，設計白色情人節限定披薩，即日起到18日推出，希望帶動業績。

鄭羽辰今天並在飯店內當場示範他拿手的拿坡里披薩，強調使用的是當地已被列為世界文化遺產的手技，品嘗之下果然不同凡響。

不是專業主廚出身、靠著苦學的鄭羽辰，去年拿下義大利官方認證的CAPUTO盃（世界披薩職人錦標賽）國際團體組冠軍，打敗義大利地主隊，一戰成名。

台南煙波飯店推出冠軍『白色熱情Pizza』使用拿坡里道地手法製成，四種起司結合帕瑪火腿和芝麻葉，加上台灣在地無花果，讓口感層次多元豐富，「開橙傾心」則是隱糧特調，該款酒品具有白酒花果香，搭上特殊苦甜草本

香氣與通寧水的氣泡口感，清爽又解膩。

而愛心形狀的『心心相伴Pizza』則是由隱糧主廚林志忠與客座主廚鄭羽辰攜手設計的辣甜雙重好滋味：一邊用酸辣十足的辣味番茄海鮮披薩，呼應愛情中苦辣酸甜；另一邊則為開心果核桃蜂蜜起司披薩，代表情竇初開時期，既期待又怕受傷害的心境，映照既甜蜜又帶點微苦的滋味。