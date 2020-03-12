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疫情險峻 嘉義縣環保局率先量測體溫門禁管制防疫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣環保局即日起率先採取量測體溫門禁管制措施。圖／環保局提供
嘉義縣環保局即日起率先採取量測體溫門禁管制措施。圖／環保局提供

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣轄區至今無確診案例，為加強防疫，縣府及所屬機關都在門口準備消毒水，提供洽公民眾使用，目前未規定量測體溫門禁管制，但府外局環保局即日起率先採取量測體溫門禁管制，局長張根穆說，量測體溫是按環保署公文指示辦理。

張根穆說，員工每天上班都要量體溫，呼籲洽公民眾及廠商配合，環保局配合環保署建議實施加強防疫作為，封閉2處出入口，僅剩單一入口，實行門禁管制作業，所有進入人員一律量額溫及噴酒精消毒，體溫正常者貼紅標識別。

張根穆表示，每天到環保局洽公人員廠商很多，清潔隊員及稽查人員每天大半時間在外執勤，工作防疫風險性，為此，提高防疫做法，採取量測體溫及門禁管制。

衛生局說，中央疫情指揮中心未規定公部門量測體溫，縣長翁章梁指示加強防疫消毒，環保局採取較嚴格的量測體溫及門禁管制也可以。

因應新冠肺炎，環保署除指示各地環保局加強防疫，也啟動分區辦公計畫，目前環保署本部有6、700人，為防員工需居家檢疫或隔離，已準備相關電腦設備並打通署內網路，至少可以讓3分之1、200人在家上班，不致延誤公務，另準備第二辦公室，正副主管分開上班。

環保署 新冠肺炎 疫情

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