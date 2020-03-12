防染疫嫌犯！嘉市警局戶外搭帳棚問筆錄

新冠肺炎疫情延燒，警政署下令全國警局都要規畫設置「戶外偵詢室」，嘉義市警局目前已在採購帳篷、隔離板等，凡有發燒、嚴重咳嗽等疑似症狀者都要在戶外做筆錄，避免員警因公感染，希望超前部署，保護員警也保護人民。

嘉義市警局刑警大隊長巫建德指出，目前已規畫三處地點，分別是警局側門、第一和第二分局停車場，架設速搭型6面8人帳，長3公尺、寬3.6公尺和高2.1公尺，並採購長80公分、寬90公分和高90公分的隔離板，放在員警和民眾中間防範，避免飛沫傳染。

他說，製作筆錄時，員警除了觀察有無疑似上呼吸道症狀，也會先行查詢旅遊史、接觸史，若有異狀，隨時通報衛生局人員，員警至少2人為一組，一人持筆電打筆錄，另一人偵詢並戒護，要戴護目鏡、口罩和手套等裝備。

過去有員警在逮捕現行犯，近距離接觸後，嫌犯才說染有肺結核等症狀，為避免員警身處不安的環境，員警發現有疑似症狀者，可通報衛生局或消防局派救護車載人犯，不必上巡邏車或偵防車。

嘉義市警局也考量若有員警確診後，可能所屬機關的員警要隔離，機關也要封閉、消毒等，目前採「異地辦公」方式研議，例如某派出所封閉後，不需隔離的員警可到較大派出所一同辦公，確保機關繼續運作。