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林內紫斑蝶季續辦 因應疫情暫緩接駁、大型活動

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
林內紫斑蝶飛越濁水溪季節到來，雲林縣林內鄉公所決定續辦紫斑蝶季，不過大型活動、接駁服務都因應疫情暫緩。記者李京昇／攝影
林內紫斑蝶飛越濁水溪季節到來，雲林縣林內鄉公所決定續辦紫斑蝶季，不過大型活動、接駁服務都因應疫情暫緩。記者李京昇／攝影

林內紫斑蝶飛越濁水溪季節到來，林內鄉長張維崢認為，全國疫情在控制中，今年紫斑蝶季決定續辦，因應新冠肺炎疫情，縮小活動規模，過去蝴蝶生態之旅也改為靜態攝影比賽，以自然賞蝶為主。

鄉公所今天舉行宣傳會，雲林縣副縣長謝淑亞、張維崢等人邀請民眾來賞蝶。張維崢說，往年紫斑蝶季活動都會舉辦大型活動及免費接駁車，今年因應疫情取消，改為「2020 璀璨蝶影 紫漾林內」攝影比賽。

張維崢表示，紫斑蝶每年清明節前後北返，林內鄉是紫斑蝶過境必經之路，若因疫情取消賞蝶相當可惜，而且賞蝶多在戶外風險相對低，因此今年續辦縮小規模，相關防疫工作也不會間斷。

林內公所農業課長蔡宜勳說，往年這時間紫斑蝶況都不錯，但今年氣候不穩，近來有冷鋒面和下雨，蝶量不佳，目前僅見零星幾隻先鋒部隊，預計下周到清明節期間，蝶況會比較好

紫斑蝶攝影活動徵件自3月28日至5月31日，拍攝地點以雲林縣林內鄉境內紫斑蝶為主，參賽作品需為1000萬畫素以上，將評選前三名，另頒發優選10名、佳作20名，總獎金高達7萬5000元。

另「林內數位機會中心」，也開設「在地影像紀錄-紫蝶倩影」、「數位紫蝶明信片」課程，推廣紫斑蝶生態數位紀錄，鼓勵鄉內民眾借用平板、參與在地影像紀錄課程。

紫斑蝶 攝影比賽 疫情

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