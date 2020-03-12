響應植樹節 大埤國中全校師生種下10樹苗

今天是植樹節，各地紛紛響應舉辦植樹或贈送樹苗等活動，雲林縣大埤國中今天全校師生一起種下10棵樹苗，盼在校園中造林，並讓學生體認愛護自然環境。

大埤國中校長何鼎鈞說，學校今年10月底將歡慶50週年校慶，為迎接學校生日慶典，將陸續舉辦一連串活動，今天植樹節，讓全校每個班級種下一棵樹，為校慶暖身。

他表示，學校操場跑道整治工程後，校景煥然一新，但是校園南邊一塊荒蕪的土地，和鄰近茂密樹木成強烈對比，所以校務會議上全校決議由各班種植班樹。

大埤國中家長會響應活動，購置印度紫檀4棵、光臘樹4棵及煙火樹2棵樹苗，植樹事前由各班學生們，利用課餘時間挖掘深約60公分，寬約60公分的植穴 ，並由各班發揮創意，刻製各班專屬植樹碑。