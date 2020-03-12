維持植樹節優良傳統 嘉南療養院種樹20多年綠蔭成林

今天3月12日是植樹節，衛福部嘉南療養院多年來來植樹節都會舉辦植樹活動，今年新任院長吳文正持續醫院重視環境綠美化優良傳統，率一級主管種下紅花風鈴木等樹種，院內職訓學員與員工病友約50人參與。

嘉南療養院在台南市仁德區裕忠路，占地約2.5公頃，原為荒蕪小山丘，經營20多年來遍植花木。院方表示，植樹除提升醫院優美環境、淨化空氣功能外，這些樹種、樹籬花草也成為住院病患與訪客最佳心靈療癒場所，因為綠樹成蔭、花團錦簇，嘉南療養院院區環境優美兼具多項效益。

院方指出，這些花木可作為醫院病友學員，學習認識植物與增強園藝維護、樹木與樹籬、草皮修剪等技能的訓練場所，實質對節能減碳與增進職能訓練學員就業技能助益良多。

吳文正表示，87年建院初期即非常重視環境綠美化工作，20餘年來已陸續栽植各類喬木如鳳凰木、風鈴木、小葉欖仁、花旗木、玉蘭花、龍柏等；灌木如七里香、矮仙丹、金露花、樹蘭、九重葛與芒果、蓮霧、桑葚、龍眼、棗子等果樹等及其它觀賞樹種。大型樹種達300棵以上，例如院區前方的阿勃勒、鳳凰木、黃花風鈴木、花旗木等花季盛開花團錦簇時，總會吸引許多網美前來取景拍照，「儼然已是知名拍照地點，其它應時花木草皮平時亦均維護良好，全院區內外綠意盎然，行走其間渾身格外舒暢」。