落實鄉內校園防疫 新港奉天宮贈酒精除菌機

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣新港奉天宮今天上午舉辦捐贈酒精除菌機及次氯酸水隨身噴霧儀式，預計將供給新港鄉8所各級學校、10個社團機關，落實校園防疫措施。

新港奉天宮表示，奉天宮除了因應中央相關防疫規範暫緩舉辦大型活動，也決定將原本的活動辦理經費投注鄉內校園防疫，今天上午捐贈的酒精除菌機內涵75%酒精及天然香料，由嘉義一家善心企業贊助，可裝設於校內每間教室，而奉天宮董事長何達煌也自掏腰包購買高階次氯酸水隨身噴霧供學生使用。