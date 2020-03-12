落實鄉內校園防疫 新港奉天宮贈酒精除菌機
新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣新港奉天宮今天上午舉辦捐贈酒精除菌機及次氯酸水隨身噴霧儀式，預計將供給新港鄉8所各級學校、10個社團機關，落實校園防疫措施。
新港奉天宮表示，奉天宮除了因應中央相關防疫規範暫緩舉辦大型活動，也決定將原本的活動辦理經費投注鄉內校園防疫，今天上午捐贈的酒精除菌機內涵75%酒精及天然香料，由嘉義一家善心企業贊助，可裝設於校內每間教室，而奉天宮董事長何達煌也自掏腰包購買高階次氯酸水隨身噴霧供學生使用。
何達煌表示，大年初四求國運籤時，新港媽祖就以靈籤點出新冠肺炎日益猖獗的趨勢，新港媽祖希望大家要有耐心，齊心團結對抗疫情，新港奉天宮為讓全國香客安心進香，宮內櫃台皆備有酒精，洗手台則有洗手液供香客清潔手部使用。
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