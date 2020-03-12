長榮大學新程式可秀即時體溫 不必蓋章方便出入校園

為了防疫許多機關學校出入，都必須量體溫還要蓋印章，有人嫌麻煩有人覺得印章會弄髒手、破壞美感。長榮大學為方便學生，長榮大學今天表示，擴增學校原有的智能LINE機器人「虎皮同學！我問你」功能，即日起，只要先量測體溫，再刷學生或職員證後，打開「虎皮同學！我問你」輸入「體溫」，就會出現「體溫正常」等個人與時間訊息，以此取代目前在手臂上蓋章更方便。

長榮大學表示，因進入各大樓需先量測體溫，原本是用「體溫正常」章蓋在手臂上以做確認，因有師生反映該章很容易因碰到水模糊，圖資處與學務處討論後一同發展加掛這套程式，目前先在行政大樓及圖書館推廣，確認系統穩定後，將在各大樓推行。

開發新功能的圖資處工程師張家銘與陳俊傑表示，「虎皮同學！我問你」LINE智能機器人配合政府與學校防疫政策，服務持續進化，目前有查詢附近藥局口罩庫存量功能、用數位證掃碼來完成病毒零接觸、登錄健康自主管理等功能。