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嘉縣太保市公所秘書自掏腰包 購買消毒液免費贈送學生

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義縣太保市公所秘書鄭淑分，受友人贊助3千瓶100毫升的次氯酸消毒液，又自掏腰包購買600瓶，上午在永慶高中，分別發給太保市內國中小及高中學生。圖／蘇淵源提供
嘉義縣太保市公所秘書鄭淑分，受友人贊助3千瓶100毫升的次氯酸消毒液，又自掏腰包購買600瓶，上午在永慶高中，分別發給太保市內國中小及高中學生。圖／蘇淵源提供

新冠肺炎疫情持續延燒，造成各種消毒液搶購熱潮，嘉義縣太保市公所秘書鄭淑分，受友人贊助3千瓶100毫升的次氯酸消毒液，又自掏腰包購買600瓶，今天上午在嘉義縣立永慶高中，分別發送給太保市內的國小、國中、高中學生，盼強化學童的防疫觀念，更進一步把防疫措施帶回家中。

嘉義縣太保市公所市長黃榮利，日前向共同契約廠商，訂購1萬4千瓶漂白水原液，每瓶為1千5百毫升，共計可稀釋為15萬毫升的消毒液，預計在4月初發送給太保市民，每戶1瓶，提供民眾作為居家環境消毒使用。

在訂購的漂白水原液尚未到貨前，太保市公所盼以3千6百瓶的消毒液，舒緩家長排隊搶購消毒液的壓力，減少疫情帶來的焦慮、不安。

永慶高中校長蘇淵源說，身為太保市的學生相當幸福，在防疫物資缺乏的時刻，收到次氯酸消毒液對於學生來說相當受用，校內學生每人將分配到1瓶，共計獲贈9百多瓶消毒液，感謝太保市公所的用心。

嘉義縣太保市公所秘書鄭淑分，受友人贊助3千瓶100毫升的次氯酸消毒液，又自掏腰包購買600瓶，上午在永慶高中，分別發給太保市內國中小及高中學生。圖／蘇淵源提供
嘉義縣太保市公所秘書鄭淑分，受友人贊助3千瓶100毫升的次氯酸消毒液，又自掏腰包購買600瓶，上午在永慶高中，分別發給太保市內國中小及高中學生。圖／蘇淵源提供

嘉義 疫情 新冠肺炎

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