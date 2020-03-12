嘉縣太保市公所秘書自掏腰包 購買消毒液免費贈送學生

新冠肺炎疫情持續延燒，造成各種消毒液搶購熱潮，嘉義縣太保市公所秘書鄭淑分，受友人贊助3千瓶100毫升的次氯酸消毒液，又自掏腰包購買600瓶，今天上午在嘉義縣立永慶高中，分別發送給太保市內的國小、國中、高中學生，盼強化學童的防疫觀念，更進一步把防疫措施帶回家中。

嘉義縣太保市公所市長黃榮利，日前向共同契約廠商，訂購1萬4千瓶漂白水原液，每瓶為1千5百毫升，共計可稀釋為15萬毫升的消毒液，預計在4月初發送給太保市民，每戶1瓶，提供民眾作為居家環境消毒使用。

在訂購的漂白水原液尚未到貨前，太保市公所盼以3千6百瓶的消毒液，舒緩家長排隊搶購消毒液的壓力，減少疫情帶來的焦慮、不安。