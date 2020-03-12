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嘉義議員張貴忠遞補宣誓就職 法官：防疫不跑攤不失禮
嘉義縣議員王焜玄涉賄選案，地方法院判當選無效，王不服提上訴，台南高分院2月25日宣判駁回上訴確定，王焜玄被解職，由落選頭前議員張貴忠遞補，張上午宣誓就職，監誓法官周俞宏說「防疫期，遵守中央流行疫情指揮中心，不跑攤、不失禮」。
張貴忠由兒子及地方人士陪同，開心到議會報到，議長張明達主持，法官周俞宏監誓，張站在議員席位上，舉起右手，跟著議事人員宣讀誓詞，縣府主管及觀禮鄉親分坐在議場及旁聽席觀禮，結束後，張明達及縣府主管祝賀。
70歲民進黨議員張貴忠，曾任3屆竹崎鄉民代表會代表，1屆議員，本屆尋求連任，敗給同鄉王焜玄，王被解職，張貴忠依法遞補就職，宣誓前，選委會副總幹事張啟模送當選證書。
張貴忠說，他會為鄉親打拚認真，爭取建設福利。張明達稱讚張貴忠為人古意認真，服務好。周俞宏祝福張貴忠，期許他為鄉親爭取利建設服務，不忘叮嚀防疫期，保重身體健康，不跑攤、不失禮。
王焜玄當選被控涉嫌賄選，選後一直遭羈押，去年7月12日地院裁定150萬元交保，議會為他補辦就職宣誓，但議員未滿2個月，去年9月11日就因賄選交付賄賂罪遭法院判刑4年、褫奪公權6年，內政部依選罷法停止議員職權，地檢署及第6選區落選頭張貴忠都提民事當選無效之訴，地院判當選無效，王提上訴，台南高分院駁回確定，縣選委會說，依選罷法第7條，一審當選無效上訴被駁回確定，由同選區落選頭張貴忠遞補。
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