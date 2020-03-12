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嘉義「諸羅春分天文日」登場 發燒者禁止入場
「諸羅春分天文日」已邁入第7年，是南台灣最具規模的戶外天文展示活動，但今年因應新冠肺炎疫情，民眾要依照引導從入口處進入，並配合量體溫、手部消毒等，並準備胸章讓體溫正常民眾戴，若發燒禁止入場，希望讓民眾來的放心，玩得開心。
嘉義市最近充滿濃濃的天文風，繼「曼哈頓懸日」率先登場後，各項天文活動也接力起跑，諸羅春分天文日本周六在北香湖公園登場，延續近來的天文風熱潮，有科學闖關活動、春分才藝表演，還有望遠鏡安全觀日等。
市府教育處希望能為6月21日夏至舉行的2020日環食活動暖身，並宣告日環食倒數破百日，嘉義市位居於全國最佳觀星地點阿里山以及塔塔加的必經之路，每年舉辦諸羅春分天文日活動，串連起全國天文的盛事，讓許多天文愛好者同聚一堂。
本周六參與「諸羅春分天文日」的民眾完成科學闖關活動，除了可以得到精美的禮品外，還有機會得到限量雙面太陽濾鏡扇，民眾並可持濾鏡扇參與日環食當天用來觀賞日環食的發生。
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