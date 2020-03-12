嘉義「諸羅春分天文日」登場 發燒者禁止入場

兒童節快到了，以往兒童節都會辦園遊會，也都因防疫取消，讓兒童好悶，南部地區各校送給小朋友的禮物有的是口罩，卻送黑色口罩，家長認為為何不送卡通圖案口罩，還有送防疫用額溫檢測卡。高雄有送乾洗手液。腦筋動得快的校長說，兒童期待具有童趣的禮物，會送孩子喜歡的桌遊，還有校長把園遊會改成闖關送特色小吃。

2020-03-11 23:10