嘉義市擬定程序 新冠肺炎遺體雙層屍袋入棺

新冠肺炎疫情延燒，若有新冠肺炎症狀的遺體，該如何處理？嘉義市立殯葬管理所已擬定一套程序，遺體以雙層屍袋交叉將屍體套妥，屍袋反摺2次並以膠帶封口，入殮放入棺木，板蓋以黏膠封黏，再行火化，隨行人員都要全程身穿防護衣、口罩、護目鏡、鞋套和雙層手套。

市立殯葬管理所長盧春霖說，家屬出發到管理所火化場前，必告知本所值班人員遺體從何處來，例如醫院或機構，還要告知衛生局亡者、家屬及禮儀公司人員的姓名、電話等資料。

他說，當運棺車到達嘉義縣忠和國中前5分鐘再次通報，會出動消毒車駕駛及隨車人員，引導運棺車由後山進入火化場，並由消毒車接手沿途全程消毒。

運棺車到達火化場後，進場人員由管理所工作人員對進場人員測額溫並噴酒精消毒雙手，溫度正常及穿戴防護配備者才可進場，棺木下車後，沿途全面消毒直到火化為止後，相關人員的防護衣也要立即火化，再由管理所工作人員對相關人員全面消毒。

盧春霖說，近日會有大規模演練，希望能將這套程序做得更完善，做好萬全準備。