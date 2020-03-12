封橋8個月趕在芒果季前 台南南化尖山橋提前2個月通車

「讓芒果可以順利運輸！」台南市南化區南191(原174-2)線區道「尖山橋」，是通往南化、玉井區重要道路，歷經40多年風災豪雨等侵襲，橋墩基礎沖刷造成橋面下陷有危險之疑慮；市長黃偉哲得知橋樑對民眾通行有安全上的顧慮，立即動用市府災害準備金進行復建工程，並已趕在汛期前完工。今天舉行通車典禮，市長黃偉哲與當地耆老居民歡喜一起和步行新建橋樑，場面溫馨熱鬧。

工務局表示，尖山橋興建於1976年，位於南化區南191(原174-2)線跨越菜寮溪，原為雙跨T型梁橋(落1墩)，寬度為4.5公尺、長度19公尺；經工務局定期橋梁檢測發現橋梁有持續沉陷情形，影響通行安全，經評估有改建之必要。

黃偉哲為顧及民眾交通安全並趕時效，指示工務局先動用市府災害準備金1900萬元立即規畫辦理橋梁改建事宜，並自108年6月11日起先全線封橋以維安全，同時市府也向經濟部水利署提出申請爭取到1千2百萬餘元經費挹注市庫公帑。

橋樑改建工程自108年10月11日開工，預計109年4月初完工；惟工務局顧及居民農作需求及防範汛期水患，已提早於3月初完工，工程品質也獲得市府工程查核甲等最佳成績的肯定。改建後採不落墩之I型鋼樑橋，拓寬為6.1公尺、長26公尺。