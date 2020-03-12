因應新冠肺炎 神父戴口罩主持主日彌撒取消清明彌撒
新冠肺炎疫情發生，天主教會台灣地區主教團上個月公告防疫須知，隨著疫情升溫，嘉義教區主教座堂神父郭正利及輔祭人員，戴口罩主持主日彌撒，分散彌撒舉行時間，教友進教堂間隔1公尺坐，教區取消在聖山舉辦的清明節追思彌撒。
隨著義大利全境封鎖管制，位在羅馬的「國中國」天主教梵蒂岡也宣布，知名的聖伯多祿廣場和聖伯多祿大殿關閉至4月3日，梵蒂岡有獨立於義大利的法律體系，與義大利政府合作，採取防疫措施，教宗方濟各呼籲神父勇敢幫助病人。
台灣主教團上個月就公告防疫須知，要各教堂在入口放消毒酒精，有咳嗽、發燒症狀教友可不必參加主日彌撒。嘉義教區主教座堂增加主日彌撒，分散教友，許多教友戴口罩參加彌撒。
嘉義教區辦事處為因應疫情的變化，減少因交互影響可能帶來的負面觀感，請雲嘉縣市教堂主任神父與傳協會，共商堂區禮儀舉行最合適模式，若因客觀現實條件，堂區無法舉行公開共同禮儀及活動，而未能滿全當守主日及節慶彌撒誡命者，可在家以祈禱、閱讀聖經等等盡
其本份責任，參與網路直播彌撒可神領聖體。
清明節追思彌撒取消，可登記代為徵求神父各別舉行追思彌撒；防疫期適逢耶穌復活節前的四旬期，4月9日主的晚餐彌撒，濯足禮可以取消；.聖周三日慶及復活節彌撒，可以採用簡單隆重方式舉行。
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